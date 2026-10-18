Kırklareli Çakıllı'da ilaç fabrikasındaki yangına çevre illerden itfaiye geldi

Kırklareli Çakıllı'da ilaç fabrikasındaki yangına çevre illerden itfaiye geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Çakıllı beldesinde bulunan ilaç fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye yönlendirilen itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerine çevre illerden gelen itfaiye ekipleri destek veriyor; yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kırklareli'nin Çakıllı beldesindeki bir ilaç fabrikasında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Çakıllı beldesinde bulunan bir ilaç fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi. Fabrikadan yükselen alevler üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale eden ekiplere çevre illerden gelen itfaiye ekipleri de destek veriyor. Ekiplerin fabrikadaki yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı