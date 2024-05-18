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Kırıkkale'de Yaban Hayvanları Fotokapanlarla Takip Ediliyor

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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şubesi, ormanlık ve kırsal alanlarda bulunan yaban hayatı fotokapanlarla takip ediyor. Fotokapanlar sayesinde canlıların doğal ortamdaki popülasyonuna ilişkin bilgiler ediniliyor.

Kırıkkale'de ormanlık ve kırsal alanlarda yaşayan yaban hayvanları fotokapanlarla kayıt altına alınıyor.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şubesi, ormanlık ve kırsal alanlarda bulunan yaban hayatı fotokapanlarla takip ediyor. Fotokapanlar sayesinde canlıların doğal ortamdaki popülasyonuna ilişkin bilgiler ediniliyor. Bölgede yaşayan vaşak, karaca, kurt, tavşan, su samuru, tilki ve yaban domuzunun görüntüleri fotokapanlarla kayıt altına alınıyor. Görüntülerde, hayvanların günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alıyor. Kaçak avcılıkla mücadele de kullanılan fotokapanların yerleri farklı periyotlarla değiştiriliyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Hayvan Hakları Çevre Doğa 3.Sayfa Güncel Haberler

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