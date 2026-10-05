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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, aranan hükümlü yakalandı

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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, aranan hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de narkotik operasyonunda uyuşturucu ticareti suçundan 1 şüpheli tutuklandı. Şüphelide 17 sentetik uyuşturucu ve 2,62 gram sentetik kannabinoid bulunurken, hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü de yakalanıp Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti suçundan 1 şüpheli tutuklanırken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü de yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. T.Y. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 17 adet sentetik uyuşturucu ile 2,62 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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