Kırıkkale'de Tarla Süren Çiftçinin Traktörü Alevlere Teslim Oldu
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde tarla süren çiftçinin traktörü alevlere teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyünde Bülent Z. tarlasını sürerken traktörü aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, traktörün tamamını kapladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alırken, traktör kullanılamaz hale geldi. - KIRIKKALE