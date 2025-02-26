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Kırıkkale'de Lisede Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Kırıkkale'de Lisede Gıda Zehirlenmesi Şüphesi
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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki bir lisede 1 öğretmen ve 28 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir lisede 1 öğretmen ve 28 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Balışeyh ilçesinde bulunan Tüm General Derviş Şen Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 1 öğretmen ve 28 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Öğretmen G.B. (34) ile öğrenciler Y.Ö. (16), M.Z. (17), S.S. (17), U.P. (16), A.D.S. (17), E.U. (14), A.E. (15), İ.A.Ş. (16), Ö.V. (14), Ç.U. (15), Z.Ö. (16), E.S.Ö. (17), İ.K. (16), G.D. (16), R.Ş. (17), B.Y. (17), A.K. (17), N.Ö. (17), S.G. (17), K.O. (15), E.Y.Ç. (15), D.K. (17), M.A. (14), A.S. (17), Y.C.Ç. (14), M.Z. (17), S.Z. (16) ve F.C. (17), Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Öğretmen ve öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından tüketilen gıdalardan numune alınarak inceleme başlatıldı. Gıda zehirlenmesi olup olmadığının yapılacak testler sonucunda netlik kazanacağı belirtildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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