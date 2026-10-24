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Kırıkkale'de hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen hükümlüyü jandarma yakaladı

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Kırıkkale'de hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen hükümlüyü jandarma yakaladı
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Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmanın ardından işlemleri tamamlanan hükümlü tutuklandı.

Kırıkkale'de "uyuşturucu ticareti" suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.B.K. (27) yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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