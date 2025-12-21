Haberler

"Gasp" ve "şantaj" iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 2 şüpheliye adli kontrol

Güncelleme:
Kırıkkale'de bir gencin parasını gasp eden ve kişisel görüntüleri üzerinden şantaj yapan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda mağdur, 12 bin lira kaybetti.

Kırıkkale'de bir gencin parasını gasp ettikleri ve kişisel görüntüleri üzerinden 100 bin lira talep ettikleri iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 20 Aralık günü gece saatlerinde Nene Hatun Caddesi üzerindeki bir market önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto yıkamacıda çalışan D.E.U. (19), araçla olay yerine gelen M.K. (21), Ö.F.Ö. (18) ve kimliği henüz tespit edilemeyen 3 kişi tarafından darbedildi. Şüphelilerin mağdurun 12 bin lirasını zorla aldığı, olayın ardından ise M.K.'nin mağduru telefonla arayarak kendisine ait olduğu öne sürülen görüntüler üzerinden 100 bin lira talep ettiği iddia edildi.

Hastaneden darp raporu alan mağdurun şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu M.K. ile Ö.F.Ö. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title