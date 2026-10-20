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Kırıkkale'de fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yönelik operasyonda 35 kişi gözaltına alındı

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Kırıkkale'de fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yönelik operasyonda 35 kişi gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Kırıkkale'de fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yönelik operasyonda 35 kişi gözaltına alındı
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Kırıkkale'de fuhşa aracılık, uyuşturucu kullanımı ve reşit olmayan kişiyle cinsel ilişki iddialarına yönelik operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı. Kent merkezi, Yahşihan ve Bahşılı'daki operasyonlarda 4 mağdur kadına ulaşıldı, firari 5 şüpheli aranıyor.

Kırıkkale'de fuhşa aracılık, uyuşturucu madde kullanımı ve reşit olmayan kişiyle cinsel ilişki iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından fuhşa aracılık ve yer temini, uyuşturucu madde kullanımı ile reşit olmayan kişiyle cinsel ilişki iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı. Bir kadının cinsel ilişkiye zorlandığı ve buna aracılık edildiği iddiasıyla yaptığı şikayet üzerine 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine kent merkezi, Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 34 ekip ve 123 polisin katıldığı operasyonda, haklarında işlem başlatılan 34 şüpheliden 29'u yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş ve Narkotik Şubelerince düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 35'e yükseldi. Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, suç unsuru olabileceği değerlendirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Soruşturma kapsamında mağdur olarak belirlenen 4 kadına ulaşılarak gerekli işlemler başlatıldı.

Ayrıca Özbekistan uyruklu bir şüpheliyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişinin, banka hesabını söz konusu şüpheliye kullandırdığını beyan etmesi üzerine hakkında adli işlem uygulandı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrollerinden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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