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Kırıkkale'de Belediye Başkanı Hilmi Şen'e Silahlı Saldırı düzenleyen akrabası çıktı

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Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e yapılan silahlı saldırıda Başkan ve yanındaki üç kişi yaralandı. Şüpheli ise Başkanın akrabası olduğu öğrenildi.

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e yönelik silahlı saldırıyı düzenleyen şahsın akrabası olan E.Ş. olduğu öğrenildi.

Olay, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balışeyb Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı düzenlendi. Olayda Belediye Başkanı Şen ile yanında bulunan Mikail Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45) yaralandı. Yaralılar Kırıkkale'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Belediye Başkanı Hilmi Şen ile Mikail Çelikkol'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Belediye Başkanı Şen'e yönelik saldırıyı düzenleyen şahsın akrabası olan E.Ş. olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli polis ekiplerince emniyete götürüldü. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de Belediye Başkanı Hilmi Şen'e Silahlı Saldırı düzenleyen akrabası çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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