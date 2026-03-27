Kırıkkale'de iki hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı
Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı. A.D. 11 yıl 9 ay, Ö.C.G. ise 2 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyoında, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan A.D. (32) ile "basit yaralama" suçundan aranan Ö.C.G. (32) yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 11 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.D. ile hakkında kesinleşmiş 2 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Ö.C.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE