Kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 81 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 81 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün Körfez Esentepe Mahallesi Şehit İbrahim Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, merdiven yardımıyla kiraz toplamak için ağaca çıkan 81 yaşındaki Ruhi Sakarya, dengesini kaybederek yere düştü. Durumu fark eden yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleyi yapılan Sakarya, kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bugün yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Ruhi Sakarya, Esentepe Mahallesi Yeni Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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