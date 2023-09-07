Kına Gecesinde Maganda Kurşunuyla Vurulan Adam Hayatını Kaybetti

SAMSUN'un Bafra ilçesinde kızının kına gecesinde maganda kurşunuyla vurulan Mehmet Şahin (54), hayatını kaybetti. Jandarma, olayın sorumlusunu bulmak için çalışma başlattı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde kızının kına gecesinde maganda kurşunuyla vurulan Mehmet Şahin (54), hayatını kaybetti.

Bafra ilçesi Koruluk Mahallesi'nde dün akşam Mehmet Şahin, kızı B.Ş.'nin (26) kına gecesinde havaya rastgele açılan ateşte başından vuruldu. Yere yığılan Şahin, yakınları tarafından otomobille Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma, Mehmet Şahin'in ölümüne neden olan kurşunun kimin silahından çıktığını belirlemek için çalışma başlattı.