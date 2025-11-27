Haberler

Kilis'te Silahlı Cinayet: Karı Koca Tutuklandı

Kilis'te Silahlı Cinayet: Karı Koca Tutuklandı
Güncelleme:
Kilis'in Musabeyli ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesi olayıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan karı koca tutuklandı.

Kilis'te bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan karı koca tutuklandı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde dün bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan karı koca tutuklandı. İlçeye bağlı Topallar köyünde İbrahim Tilki'nin dün zanlı Mehmet B. tarafından av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, zanlı Mehmet B.'nin eşi Meryem B'yi de gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan karı koca, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
