Kilis'te metruk evin duvarı yıkıldı: 1 ölü

Kilis'te metruk bir evin duvarının yıkılması sonucu altında kalan hurdacı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şehitler Mahallesi Nemika Caddesi üzerindeki metruk bir eski eve hurda toplamak için giren Genç Osman Karabaş'ın (40) üzerine beton blok düştü. 112 Acil Servis ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Karabaş'ı, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Genç Osman Karabaş hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa