Kilis'te jandarma dronla trafik denetimi yaptı, ağır tonajlı araçlar da denetlendi

Kilis'te jandarma dronla trafik denetimi yaptı, ağır tonajlı araçlar da denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, Musabeyli ve Elbeyli il yollarında dron destekli trafik denetimi yaptı. Denetimde başta ağır tonajlı araçlar olmak üzere hatalı park, hatalı sollama ve cep telefonu kullanımı gibi ihlallerin önlenmesi amaçlandı.
Kilis'te jandarma ekipleri trafik ihlallerini önlemek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla dron destekli denetim gerçekleştirdi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından Musabeyli il yolu, Resulosman TOKİ Konutları yolu, Resulosman Mesire Alanı ile Elbeyli il yolunda dron destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde başta ağır tonajlı araçlar olmak üzere, karayollarında zorunlu haller dışında şerit üzerinde duraklama yapan, hatalı park eden, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan, hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu kullanan sürücülerin trafik ihlallerinin önlenmesi amaçlandı.