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Kilis'te DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

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Kilis'te DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
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Kilis'te DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılırken, diğeri tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kilis'te silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün 2 DEAŞ şüphelisi iki farklı şehirde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden C.N., adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılırken, Y.E.H. tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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