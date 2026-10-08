Kilis'te DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Kilis'te DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılırken, diğeri tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kilis'te silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün 2 DEAŞ şüphelisi iki farklı şehirde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden C.N., adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılırken, Y.E.H. tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı