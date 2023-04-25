Kilis'te ağır hasarlı evde göçük meydana geldi

Kilis'te Tabakhane Mahallesi Necip Asım sokakta bulunan ağır hasarlı evde göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan olmadığı belirlendi.

Tabakhane Mahallesi Necip Asım Sokak'taki tescilli binanın bir kısmı çöktü. Olayın ardından bölgeye Afad, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri sismik ve akustik dinleme yapılıp enkaz altında kimsenin olmadığı tespit edildi. Çökme anında evde kimsenin bulunmadığı ve enkaz altında kalan olmadığı belirlenmesinin ardından arama çalışmaları sona erdi. Hasarlı binanın tescilli olduğu için yıkım kararı için kurul kararını beklediği öğrenildi.

Olay yerine Vali Yardımcısı Kemal Balaban, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. - KİLİS