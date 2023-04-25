Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kilis'te ağır hasarlı evde göçük meydana geldi

Kilis'te ağır hasarlı evde göçük meydana geldi

3. Sayfa Haberleri

Kilis'te Tabakhane Mahallesi Necip Asım sokakta bulunan ağır hasarlı evde göçük meydana geldi.

Kilis'te Tabakhane Mahallesi Necip Asım sokakta bulunan ağır hasarlı evde göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan olmadığı belirlendi.

Tabakhane Mahallesi Necip Asım Sokak'taki tescilli binanın bir kısmı çöktü. Olayın ardından bölgeye Afad, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri sismik ve akustik dinleme yapılıp enkaz altında kimsenin olmadığı tespit edildi. Çökme anında evde kimsenin bulunmadığı ve enkaz altında kalan olmadığı belirlenmesinin ardından arama çalışmaları sona erdi. Hasarlı binanın tescilli olduğu için yıkım kararı için kurul kararını beklediği öğrenildi.

Olay yerine Vali Yardımcısı Kemal Balaban, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kilis AFAD 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title