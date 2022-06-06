Kilis'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kilis'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı

Kilis'te, jandarma ekipleri tarafından İstanbul'da MİT'in desteğiyle yakalanan 3 PKK-KCK/YPG/PYD'yı teröristten 2'sı tutaklardı.

Kilis'te, jandarma ekipleri tarafından İstanbul'da MİT'in desteğiyle yakalanan 3 PKK-KCK/YPG/PYD'yı teröristten 2'sı tutaklardı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yaklaşık 6 ay süren istihbarı çalışmalar sonucu PKK-KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen, 2. Haziran 2022 tarihinde İstanbul'un Bağcılar, Esenler ve Ataşehir ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kilis MİT Bölge Müdürlüğünün de desteğiyle eş zamanlı operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli Kilis'e getirildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı V.T ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. Suriye uyruklu A.Ö. ve M.S tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Jandarma Kilis PKK 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title