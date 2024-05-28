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Kilis Gözkay köyünde çıkan yangında 15 dönüm buğday kül oldu

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Kilis merkeze bağlı Gözkay köyünde Hüseyin Özdemir'e ait 15 dönüme ekilen buğday tarlasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek neredeyse tüm tarlayı kapladı. Çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın kısa sürede söndürüldü.

Kilis merkeze bağlı Gözkay köyünde çıkan yangında 15 dönüme ekilen buğday kül oldu.

Kilis merkeze bağlı Gözkay köyünde Hüseyin Özdemir'e ait 15 dönüme ekilen buğday tarlasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek neredeyse tüm tarlayı kapladı. Çevredeki vatandaşlar mahsulün tamamen yanmaması ve diğer tarlalara sıçramaması için müdahale etti. Birçok köylü de eline kazma kürek ve traktör yardımıyla yangını söndürmek için akın etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hüseyin Özdemir İtfaiye Kilis Tarım 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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