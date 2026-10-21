Kilis Elbeyli'de kaybolan 6 yaşındaki otizmli kız çocuk dron destekli aramayla bulundu

Kilis Elbeyli'de kaybolan 6 yaşındaki otizmli kız çocuk dron destekli aramayla bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Selmincik köyünde saat 17.26'da kaybolan 6 yaşındaki otizmli kız çocuğu, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dron destekli aramasıyla kısa sürede bulundu. Jandarma ekipleri, bulunan çocuğu ailesine teslim etti.
Kilis'in Elbeyli ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki otizmli kız çocuğu, jandarma ekiplerinin dron destekli çalışmasıyla kısa sürede bulunarak ailesine teslim edildi.
Olay, bugün saat 17.26'da Elbeyli ilçesine bağlı Selmincik köyünde meydana geldi. Otizmli olduğu belirtilen 6 yaşındaki E.C.U.'nun kaybolduğu ihbarı üzerine Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Dron destekli arama çalışması yürüten jandarma ekipleri, kayıp çocuğu kısa sürede bularak ailesine teslim etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı