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Kilis Elbeyli'de kaybolan 6 yaşındaki otizmli kız çocuk dron destekli aramayla bulundu

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Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Selmincik köyünde saat 17.26'da kaybolan 6 yaşındaki otizmli kız çocuğu, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dron destekli aramasıyla kısa sürede bulundu. Jandarma ekipleri, bulunan çocuğu ailesine teslim etti.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki otizmli kız çocuğu, jandarma ekiplerinin dron destekli çalışmasıyla kısa sürede bulunarak ailesine teslim edildi.

Olay, bugün saat 17.26'da Elbeyli ilçesine bağlı Selmincik köyünde meydana geldi. Otizmli olduğu belirtilen 6 yaşındaki E.C.U.'nun kaybolduğu ihbarı üzerine Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Dron destekli arama çalışması yürüten jandarma ekipleri, kayıp çocuğu kısa sürede bularak ailesine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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