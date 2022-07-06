Kepçe operatörü Okan Bayrak son yolculuğuna uğurlandı -Kepçe operatörü Okan Bayrak son yolculuğuna uğurlandı Okan Bayrak'ın tabutu al bayraklara sarıldı Düzce yaşanan selde kepçe ile suya gömülen ve 9 gün sonra cansız bedenine ulaşılan kepçe operatörü Okan Bayrak son yolculuğuna Türk Bayrağına sarılı şekilde uğurlandı. -Kepçe operatörü Okan Bayrak son yolculuğuna uğurlandı Okan Bayrak'ın tabutu al bayraklara sarıldı DÜZCE - Düzce yaşanan selde kepçe ile suya gömülen ve 9 gün sonra cansız bedenine ulaşılan kepçe operatörü Okan Bayrak son yolculuğuna Türk Bayrağına sarılı şekilde uğurlandı. Batı Karadeniz Bölgesini geçen hafta başında etkisi altına yağışlar su baskınları ve sellere neden oldu. Düzce'de etkili olan selde köprünün yıkılması ile kepçe ile sulara gömülen Okan Bayrak günlerce aranmıştı. Cansız bedenine bu sabah saatlerinde ulaşılan Okan Bayrak son yolculuğuna uğurlandı. Okan Bayrak'ın cenaze namazı Kaynaşlı'ya bağlı Bıçkıyanı Köyü Camisinde kılındı. Cenaze namazına başta İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, ailesi ve sevenleri katıldı. Okan Bayrak'ın al bayrağa sarılı tabutu cenaze katılanlar tarafından omuzlanıp son yolculuğuna uğurlandı. İhlas Haber Ajansı / Oğulcan Öner - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kepçe operatörü Okan Bayrak son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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