Kemalpaşa'da Fabrikada Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: Çok Sayıda İşçi Hastanelere Başvurdu

Kemalpaşa'da Fabrikada Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: Çok Sayıda İşçi Hastanelere Başvurdu
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ege Seramik Fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçiler, yedikleri akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastanelere başvurdu. Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

İzmir Kemalpaşa'daki Ege Seramik Fabrikasında gece vardiyasında çalışan çok sayıda işçi, yedikleri yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Polis, gıda zehirlenmesi şüphesiyle olayla ilgili inceleme başlattı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Ege Seramik Fabrikasında gece vardiyasında çalışan onlarca işçi, yedikleri akşam yemeği sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Kemalpaşa Devlet Hastanesine 68 işçinin rahatsızlıkları nedeniyle geldiği öğrenildi. Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Kemalpaşa ve Turgutlu Devlet Hastanelerinin yanı sıra İzmir'deki sağlık kuruluşlarına başvuran işçilerden bazıları ayakta tedavi edilirken, durumu kötü olanlar hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili fabrika yemeklerinden numune alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Polis ekipleri, gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde olayla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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