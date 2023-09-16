Keçiören'de eski eşi ve erkek arkadaşını öldüren şüpheli aranıyor

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, eski eşi Banu Satılmış'ı bıçakla yaralayıp, onun erkek arkadaşı Emre Helvacı'yı tabancayla vurarak öldüren Serkan Özbaş'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Banu Satılmış ve erkek arkadaşı Emre Helvacı, dün saat 21.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi TOKİ Kuzey Ankara Konutları'ndaki evinin önünde eski eşi Serkan Özbaş'la karşılaştı. Çıkan tartışmada Özbaş, üzerindeki tabancayla Helvacı'ya ateş etti. Eski eşi Banu Satılmış'ı da boynundan bıçaklayan Özbaş, olay yerinden kaçtı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Helvacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Helvacı'nın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yaralanan Banu Satılmış ise Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Banu Satılmış'ın hastanede tedavisi devam ediyor. Polis, kaçan Serkan Özbaş'ı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Banu Satılmış'ın Serkan Özbaş için 3 Mayıs'ta uzaklaştırma kararı aldırdığı, bu kararın 3 Temmuz'da sona erdiği öğrenildi.