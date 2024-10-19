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Kdz. Ereğli Emniyeti Yeni Araçlarla Güçlendi

Kdz. Ereğli Emniyeti Yeni Araçlarla Güçlendi
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Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, iki yeni araçla hizmetine devam ediyor. Yeni araçlar, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Motorsikletli Polis Büro Amirliği'ne tahsis edildi. Bu araçlar, bölgedeki trafik güvenliğini ve asayişi artırmayı hedefliyor.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı'nın ülke genelinde yürüttüğü kampanya çerçevesinde iki yeni araca kavuştu. Yeni araçlardan biri, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne tahsis edilirken, diğeri Motorsikletli Polis Büro Amirliği'ne verildi. Yeni araçlar, özellikle trafikte dikkat çekici tasarımlarıyla büyük beğeni topladı. Emniyet güçlerinin etkin hizmet vermesine katkı sağlayacak bu araçlar, bölgedeki trafik güvenliğinin ve asayişin artırılmasına önemli bir destek sunacak. Kdz. Ereğli halkı da, emniyet güçlerinin daha iyi hizmet verecek olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Yeni araçların, bölgedeki trafik güvenliği ve genel asayişin sağlanmasına olumlu katkılarda bulunması bekleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Yerel Haberler Politika Güvenlik 3-sayfa trafik Ereğli Polis

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