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Kayseri Melikgazi'de park halindeki otomobil kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı

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Kayseri Melikgazi'de park halindeki otomobil kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan kişinin babasına ait park halindeki otomobili kurşunladı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, aralarında husumet bulunan şahsın babasına ait park halindeki otomobili kurşunladı.

Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Köşk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, park halindeki N.G.'ye ait 06 AK 9402 plakalı otomobil kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından tabancayla kurşunlandı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak, otomobilde inceleme yaptı. Öte yandan, şahısların daha önceden N.G.'nin oğlu A.G. ile 'alacak-verecek' meselesi yüzünden husumet bulunduğu öğrenildi. Ekipler olay sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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