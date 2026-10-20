Kayseri Melikgazi'de otomobil 3 araca çarpıp alev aldı, 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki 3 araca çarparak alev aldı. Kazada 2 kişi yaralandı, itfaiye ekipleri yanan aracı kısa süreli çalışmayla söndürdü. Otomobilin çarptığı park halindeki hafif ticari araç, bir dükkanın içine girdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, A.Ö. yönetimindeki 06 VIU 32 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 58 ACN 284 ve 38 UT 302 plakalı otomobil ile 38 ARZ 459 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tekrardan yola savrularak, alev alırken, hafif ticari araçta bir dükkanın içine girdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobilde çıkan yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri kazada yaralanan A.Ö. ve yolcu R.B.Y.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Otomobilin çarptığı 2 otomobilde de maddi hasar oluşurken, yanan otomobil yolda çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayı gören ve yanan otomobildeki yaralıları çıkartarak, güvenli bölgeye çeken vatandaşlardan Mert Yılmaz, "Biz yolun karşısında oyun salonundaydık. Bir lastik sesi ve gürültü geldi. Buraya gelmeden önce park halinde araçları görmüştük. Araçlardan biri dükkanın içine girmiş. Araçlara çarpan otomobil, yanmaya başladı. Sürücü başından yaralıydı. Onu otomobilden çıkardık. Yolcu olarak da bir abla vardı. Oda sıkışmıştı, yardımcı olduk ve otomobilden çıkardık. Zaten otomobilin yandığını görünce direkt müdahale etmeye başladık. İtfaiye direkt müdahale ederek, otomobildeki yangını söndürdü. Sağlık ekipleri, polis ekipleri, araç sahipleri ve bina sakinleri kazaya yardıma koştuk" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı