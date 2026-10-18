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Kayseri Melikgazi'de motoru alev alan otomobil itfaiyece söndürüldü

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Kayseri Melikgazi'de motoru alev alan otomobil itfaiyece söndürüldü
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Hürriyet Mahallesi Gökalp Caddesi'nde seyir halindeki 38 EV 524 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle söndürülen yangının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Gökalp Caddesi üzerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 EV 524 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Otomobilin motor kısmında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Ekipler tarafından otomobilde inceleme yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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