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Kayseri Melikgazi'de bıçaklanan 1 kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor

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Kayseri Melikgazi'de bıçaklanan 1 kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü; hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi, otomobilde hasar oluştu ve polis şüpheliyi arıyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Bıçaklanan şahsın otomobili de kavgada zarar görürken, ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, E.Ş. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ş. bıçaklanarak yaralandı. E.Ş., yakınları tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Polis ekipleri de olay yerinde ve hastanede yaralının getirildiği otomobilde inceleme yaptı. Kavgada otomobilde hasar meydana gelirken, E.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ekipler şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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