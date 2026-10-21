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Kayseri Melikgazi'de 75 yaşındaki kadının üzerine tavan çöktü, burnu kırıldı

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Kayseri Melikgazi'de 75 yaşındaki kadının üzerine tavan çöktü, burnu kırıldı Haber Videosunu İzle
Kayseri Melikgazi'de 75 yaşındaki kadının üzerine tavan çöktü, burnu kırıldı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 75 yaşındaki kadının yaşadığı binanın 3. katında tavan, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Hastanede tedavisi süren kadının burnunun kırıldığı ve bir gözünde görme kaybı yaşadığı öğrenildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir binada yaşayan 75 yaşındaki yaşlı kadının üzerine tavan çöktü. Olayda yaralanan kadının burnunun kırıldığı ve bir gözünde görme kaybı yaşadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Kışla Caddesi'nde bulunan bir binada iki gün önce akşam saatlerinde meydana gelen olayda, binanın 3. katında yaşayan F.Ö.'nün (75) üzerine henüz bilinmeyen bir sebepten tavan çöktü. Olayda yaşlı kadın yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri F.Ö.'yü ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisi devam eden F.Ö.'nün burnunun kırıldığı ve bir gözünde görme kaybı yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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