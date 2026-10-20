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Kayseri Kocasinan'da tramvay durağına geçen genç otomobil çarpmasıyla öldü

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Kayseri Kocasinan'da tramvay durağına geçen genç otomobil çarpmasıyla öldü Haber Videosunu İzle
Kayseri Kocasinan'da tramvay durağına geçen genç otomobil çarpmasıyla öldü
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tramvay durağına geçmeye çalışan 18 yaşındaki gence otomobil çarptı ve genç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; otomobil sürücüsü gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ (İHA) – Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tramvay durağına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, tramvay durağına geçmeye çalışan İsmail Çankaya'ya (18), B.C.A. idaresindeki 38 DT 742 plakalı Audi marka otomobil çarptı. Kazada İsmail Çankaya ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada ağır yaralanan İsmail Çankaya'yı hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü B.C.A.'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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