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Kayseri Kocasinan'da ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı

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Kayseri Kocasinan'da ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil, orta refüjdeki ağaca çarparak yola savruldu ve sürücü araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde orta refüjdeki ağaca çarpan otomobil yola savrulurken, sürücü otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, G.E. yönetimindeki 38 KF 031 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarparak yola savruldu. Kazada G.E. otomobilde sıkılırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de otomobilde sıkışan G.E.'yi sıkıştığı yerden kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri G.E.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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