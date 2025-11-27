Şüpheli çanta paniği! Fünye ile imha edildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir parkta bırakılan şüpheli çanta, polis ekipleri tarafından imha edildi. Çantanın boş olduğu belirlendi.

Kayseri'de şüpheli paket paniği yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Erciyesevler Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana gelen olayda, banka bırakılan çantayı gören vatandaşların haber vermesi ile birlikte olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

FÜNYE İLE İMHA EDİLDİ

Çantanın şüpheli olarak değerlendirilmesinin ardından bomba imha uzmanları tarafından fünye yerleştirilerek imha edildi. İmha işleminin ardından çantanın içinin boş olduğu belirlendi.