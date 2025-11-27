Haberler

Şüpheli çanta paniği! Fünye ile imha edildi

Şüpheli çanta paniği! Fünye ile imha edildi Haber Videosunu İzle
Şüpheli çanta paniği! Fünye ile imha edildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de bir parkta bırakılan şüpheli çanta, panik yarattı. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerinin fünye ile imha ettiği çantanın boş olduğu belirlendi.

  • Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir parkta bırakılan şüpheli çanta, polis ekipleri tarafından fünye ile imha edildi.
  • İmha işleminin ardından çantanın içinin boş olduğu belirlendi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir parkta bırakılan şüpheli çanta, polis ekipleri tarafından imha edildi. Çantanın boş olduğu belirlendi.

Kayseri'de şüpheli paket paniği yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Erciyesevler Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana gelen olayda, banka bırakılan çantayı gören vatandaşların haber vermesi ile birlikte olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

FÜNYE İLE İMHA EDİLDİ

Çantanın şüpheli olarak değerlendirilmesinin ardından bomba imha uzmanları tarafından fünye yerleştirilerek imha edildi. İmha işleminin ardından çantanın içinin boş olduğu belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor

5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt

Dünyaca ünlü firmanın sponsorluk teklifine tokat gibi yanıt
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor

5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
Fenerbahçe'den maç sonunda Galatasaray derbisine özel pankart

Galatasaray maçına özel pankart! Bakın ne yazıyor
UEFA Avrupa Ligi'nin lideri Midtjylland ilk kez kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nin liderini milli yıldızımız devirdi
Akaryakıta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu

Akaryakıtta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Aksaray'da kahvehane kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Mahalleyi ayağa kaldırdılar: Nedenine inanamayacaksınız!
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı

Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.