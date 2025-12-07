Haberler

Polisten kaçan motosiklet sürücüsü ters yöne girerek, kaza yaptı: 1 yaralı

Polisten kaçan motosiklet sürücüsü ters yöne girerek, kaza yaptı: 1 yaralı
Kayseri'nin Talas ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, ters yöne girerek bir otomobile çarptı ve hafif yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ters yöne girerek, karşıdan gelen otomobile çarptı. Motosikletten düşen şahıs hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzerinde plakasız şekilde motosikletle ilerleyen E.S.'ye (16) polis ekipleri tarafından 'dur' ihtarında bulunuldu. İhtara uymayan E.S polis ekiplerden kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı üzerinde ters yöne giren E.S. karşı yönden gelen S.S. yönetimindeki 38 LZ 743 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle E.S. motosikletten düşerek hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edilirken, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yapılan kontrollerin ardından motosiklet çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

