Kayseri'de Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Kayseri'de Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
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Kayseri-Malatya karayolu Pınarbaşı ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri- Malatya karayolu Pınarbaşı ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de araçta bulunan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya tanık olan Kayra Atakan, "Düz geliyordu, bir anda şarampole devrildi. Biz de ne olduğunu anlamadık" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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