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Kayseri'de masaj salonu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı, 10'u tutuklandı

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Kayseri'de masaj salonu adı altında fuhuş yaptırılan 5 işletmeye düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından masaj salonu adı altında fuhuş yaptırılan 5 işletmeye düzenlenen operasyonlarda, 12 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 10'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri masaj salonu adı altında 'fuhuş' yapılan 5 işletmeye operasyon düzenledi. Ekipler tarafından 3 ay süren çalışmalar sonucu 13 adrese 16 ekip ve 50 personelle düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 4'ü erkek ve 8'i kadın olmak üzere toplamda 12 şüpheli yakalandı. Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen toplam 18 kadın hakkında gerekli işlemler yapılırken, aramalarda, suça konu çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Öte yandan, 'fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan adliyeye sevk edilen 12 şahıstan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İşlemleri tamamlanan şahıslar cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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