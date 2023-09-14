Kayseri'de genç bir kız sokakta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Kayseri'nin Anbar Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinden çıkan 18 yaşındaki E.Ç'ye sokakta bir kişi av tüfeğiyle ateş etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırının ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen E.Ç'nin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Zanlı, Nevşehir'in Avanos ilçesinde saklandığı ikamette polis tarafından yakalandı. Cenaze ise otopsinin ardından Kozaklı ilçesinde defnedildi.
Kayseri'de genç bir kız sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Anbar Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinden çıkan E.Ç'ye (18), sokakta bir kişi av tüfeğiyle ateş etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaklaşık bir hafta önce ayrıldığı erkek arkadaşı G.Ç. tarafından saldırıya uğradığı iddia edilen E.Ç'nin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince Nevşehir'in Avanos ilçesinde saklandığı ikamette gözaltına alındı.
G.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Öte yandan E.Ç'nin cenazesi, otopsiden sonra yakınları tarafından Nevşehir'in Kozaklı ilçesine götürüldü.
Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından E.Ç'nin naaşı ilçe mezarlığına defnedildi.