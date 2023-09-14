Kayseri'de genç bir kız sokakta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Kayseri'nin Anbar Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinden çıkan 18 yaşındaki E.Ç'ye sokakta bir kişi av tüfeğiyle ateş etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırının ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen E.Ç'nin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Zanlı, Nevşehir'in Avanos ilçesinde saklandığı ikamette polis tarafından yakalandı. Cenaze ise otopsinin ardından Kozaklı ilçesinde defnedildi.