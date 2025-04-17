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72 yaşındaki adam başıboş sokak köpekleri tarafından öldürüldü

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Kayseri'nin Sarız ilçesinde 72 yaşındaki Mustafa Ö. sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradı. Köpekleri mahalleli traktörlerle güçlükle uzaklaştırırken, yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde başıboş köpeklerin saldırdığı 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gümüşali köyünde sabah saatlerinde Mustafa Ö.'ye (72) boş arazide başıboş köpekler saldırdı. Köpekleri mahalleli traktörlerle güçlükle uzaklaştırırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası Sarız Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"KÖPEKLER BİZİ BIRAKMIYOR"

Olaya tanık olan Kemal Polat, yetkililerden başıboş köpekler için önlem alınmasını isteyerek, "Uyuyordum, Mustafa amcanın oğlu beni aradı, 'Koş, köpekler babama saldırdı' dedi. Geldiğimde burada yatıyordu. Köpekler bizi bırakmıyor, cenazenin üzerinde bekliyordu. En son traktörle üzerlerine sürünce köpekler kaçtı. Baktık ki vefat etmiş. Yetkililerin bu köpekler için önlem alması lazım" ifadelerini kullandı.
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72 yaşındaki adam başıboş sokak köpekleri tarafından öldürüldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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