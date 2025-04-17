72 yaşındaki adam başıboş sokak köpekleri tarafından öldürüldü

Kayseri'nin Sarız ilçesinde başıboş köpeklerin saldırdığı 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gümüşali köyünde sabah saatlerinde Mustafa Ö.'ye (72) boş arazide başıboş köpekler saldırdı. Köpekleri mahalleli traktörlerle güçlükle uzaklaştırırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası Sarız Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"KÖPEKLER BİZİ BIRAKMIYOR"