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Son dakika haber... Kamyonla çarpışan araçtaki 2 çocuk hayatını kaybetti, kazada 4 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika gelişmesine göre Kamyonla çarpışan araçtaki 2 çocuk hayatını kaybetti, kazada 4 kişi yaralandıKAYSERİ Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesi'nde kamyonla çarpışan hafif ticari araçta bulunan aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Kamyonla çarpışan araçtaki 2 çocuk hayatını kaybetti, kazada 4 kişi yaralandı

KAYSERİ Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesi'nde kamyonla çarpışan hafif ticari araçta bulunan aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Niğde karayolu Başköy mevkii yakınlarında M.K.'nin sürücüsü olduğu 51 ACG 516 plakalı kamyon ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 38 D 5553 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise hafif ticari araçta bulunan Zeynep D. (8), Kevser D. (11), Emrullah D. (33), Hatice D. (30), Serra D. ve Adalet D.'yi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan Zeynep D. ile Kevser D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mahmut Kılınç - 3. Sayfa

Yeşilhisar Kayseri Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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