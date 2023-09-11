Kayınbirader eniştesini bıçakladı

Kayınbirader eniştesini böyle bıçakladı

Kayınbirader ile enişte arasındaki kavga kanlı bitti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da cep telefonu kameralarına yansıyan olayda, kayınbiraderin eniştesine bıçağı saplayarak kaçtığı görüntüler görenleri dehşete düşürdü.

Olay, kent merkezindeki bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karısı ile boşanmak isteyen M.T. ile işlettiği dükkana gelen ve ismi öğrenilemeyen enişte arasında boşama meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kayınbirader yanında getirdiği bıçak ile eniştesi M.T.'yi bıçaklayarak kaçtı. Kayınbiraderin eniştesini yaraladığı bıçak ise olay esnasında kırıldı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile M.T., olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan kayınbiraderin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatılırken, olay yerinde de detaylı bir inceleme yapıldı.

Öte yandan, kayınbiraderin eniştesini bıçaklayıp kaçtığı anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.