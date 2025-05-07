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Kaya Çilingiroğlu 10 bin TL'ye oturduğu evi boşalmak için adeta servet istedi

Kaya Çilingiroğlu 10 bin TL'ye oturduğu evi boşalmak için adeta servet istedi
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Kaya Çilingiroğlu, Etiler'de aylık 10 bin TL kira ile oturduğu havuzlu sitedeki konuttan çıkmamakta ısrar ediyor. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada tek kalan kiracı olan Çilingiroğlu, elektrik ve suyun kesilmesinin ardından tedbir kararıyla hizmetleri yeniden bağlattı. Ancak ev sahibi Numan C.'nin açtığı tahliye davasını kaybetti ve mahkeme, Çilingiroğlu'nun evi boşaltmasına hükmetti.

Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Etiler'de kiracı olarak oturduğu lüks sitede ev sahibiyle yaşadığı tahliye krizinde yargıdan istediği sonucu alamadı. Kentsel dönüşüme girecek olan sitede tüm daireler boşaltılırken, yalnızca Çilingiroğlu direnmeye devam ediyor. Yaklaşık 10 bin TL kira ile oturduğu havuzlu sitedeki dairesini boşaltmak istemeyen Çilingiroğlu, ev sahibi Numan C. ile mahkemelik oldu. Ev sahibi, binada güçlendirme çalışmaları yapılacağı gerekçesiyle Temmuz 2024'te Çilingiroğlu'ndan tahliye talep etmiş, ancak bu talep karşılıksız kalmıştı. Dairenin elektrik ve suyu da kesilince işler yargıya taşındı.

ÇİLİNGİROĞLU ISRARCI

Çilingiroğlu, elektrik, su ve site içi hizmetlerin yeniden sağlanması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, tedbir kararı alarak aboneliklerin yeniden açılmasına ve site hizmetlerinin devamına hükmetti.

EV SAHİBİ İNATÇI

Ancak ev sahibi Numan C., sitedeki tüm sakinlerin ayrılmasına rağmen yalnızca Çilingiroğlu'nun direnişi karşısında yeniden mahkemenin yolunu tuttu. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme bu kez ev sahibi lehine karar verdi. Çilingiroğlu'nun evi tahliye etmesi ve elektriğin kesilmesi yönünde hüküm kuruldu. Sabah'ın haberine göre, mahkeme kararının ardından Çilingiroğlu, dosyayı bir üst mahkemeye taşıyarak tahliye sürecini şimdilik erteledi.

ÇIKMAK İÇİN ADETA BİR SERVET İSTEDİ

Öte yandan, Çilingiroğlu'nun taşınma karşılığında ev sahibinden 2 milyon TL talep ettiği iddiaları da kamuoyunda gündem yarattı. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan sitenin son kiracısı olarak dikkat çeken Çilingiroğlu'nun hukuk mücadelesinin nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu.

Kaya Çilingiroğlu 10 bin TL'ye oturduğu evi boşalmak için adeta servet istedi

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıalper seren:

komediye bakın; gecekondu sobalı evleri 15 bine kiraya veriliyor. utanmaz herif şu pişkinnliğe bakın zengin tonla para kazanıyor lüks havuzlu sitede 10 bine oturuyor bu fiyata bu nasıl oluyor . evsahibinin yerinde olsam çilingir çağırıp eşyaları site önüne kordum güvenlikte dikerdim. ondan sonra zaten giremezdi . haydi şurdan defol git

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Haber YorumlarıOkuYorum:

Tüm dairelerin kentsel dönüşüme karar verip ayrıldığı binada oturmaya inat etmek, o kadar insanın zamanını çalmak ve buna rağmen geceleri rahatça uyuyabilmek nasıl bir bencillik seviyedir, böyle bir rahatlığı anlamam mümkün değil.

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Haber YorumlarıFatih Kara:

Sitenin diğer sakinlerinin daireleri boş olarak Kaya Çilingiroğlu yüzünden beklemiş. Onlarda buna gecikme sürecindeki kira kayıpları için dava açsınlar. Sadece daire değil adam siteyi zabt etmiş. Kentsel dönüşüm için dairesini boşaltıp kiraya çıkanlar mutlaka vardır.

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Haber Yorumlarıtokuşbey:

arsız!! zamanında kendine bir ev alsaydın!!

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Haber YorumlarıHalit:

kentsel dönüşüme giren yerde ısrar etmek art niyettir

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

hiç iyi yapmamış bu şekil evden çıkarılan birine kimse konutunu kiraya vermez

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