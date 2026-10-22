Kastamonu Yukarı Elyakut'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

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Kastamonu'da tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Kaza, Merkez ilçesi Yukarı Elyakut köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki traktör, tarla sürdüğü sırada devrildi. Devrilen traktörün alanda kalan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı