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Kastamonu Yukarı Elyakut'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

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Kastamonu Yukarı Elyakut'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
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Kastamonu Merkez Yukarı Elyakut köyünde tarla sürerken traktör devrildi, altında kalan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Kaza, Merkez ilçesi Yukarı Elyakut köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki traktör, tarla sürdüğü sırada devrildi. Devrilen traktörün alanda kalan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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