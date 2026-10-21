Kastamonu Tosya'da motosiklet otomobile çarptı, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K.H. idaresindeki 37 AEJ 244 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapmak isteyen B.B. yönetimindeki 06 FF 7263 plakalı Mercedes marka otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşaktan dönüş yapmak isteyen otomobile motosikletin çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yere düşüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı