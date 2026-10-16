Kastamonu Seydiler'de otomobil şarampole takla attı, sürücü yaralandı

Kastamonu Seydiler'de otomobil şarampole takla attı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Seydiler ilçesine bağlı Şalgam köyünde otomobilin şarampole takla atması sonucu sürücü yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Seydiler ilçesine Şalgam köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ö. idaresindeki 34 CHC 384 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampolde takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı