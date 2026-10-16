Kastamonu Seydiler'de otomobil şarampole takla attı, sürücü yaralandı

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Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Seydiler ilçesine Şalgam köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ö. idaresindeki 34 CHC 384 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampolde takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı