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Kastamonu Hanönü'nde sağanakta devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

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Kastamonu Hanönü'nde sağanakta devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde sağanakta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı bakır madeni yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken jandarma inceleme başlattı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yağışın etkili olduğu yolda kayarak devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hanönü ilçesi Kastamonu-Sinop karayolu Sinop istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki bakır madeni yüklü hafriyat kamyonu, sağanak yağışın etkili olduğu yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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