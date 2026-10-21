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Kastamonu Hanönü'de pazarda kadının bacağının üzerinden geçen otomobil onu yaraladı

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Kastamonu Hanönü'de pazarda kadının bacağının üzerinden geçen otomobil onu yaraladı
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Kastamonu Hanönü'de halk pazarında otomobil, alışveriş yapan kadına çarptı ve yere düşen kadının bacağının üzerinden geçti. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde halk pazarında otomobilin çarparak bacağının üzerinden geçtiği kadın yaralandı.

Kaza, Hanönü ilçesinde kurulan halk pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. idaresindeki 37 PC 030 plakalı otomobil, pazarda alışveriş yapan F.M.'ye çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle yere düşen kadının bacağının üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine sağ ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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