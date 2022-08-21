Kastamonu haberi! Beykoz'da ayağını camdan çıkararak araç kullanan şoför 'pes' dedirtti
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Kastamonu 3. sayfa haberi | Beykoz-Kavacık TEM otoyolunda bir sürücünün ayağını camdan çıkararak otomobil sürmesi görenleri hayrete düşürdü.
Beykoz- Kavacık TEM otoyolunda bir sürücünün ayağını camdan çıkararak otomobil sürmesi görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beykoz Kavacık TEM Otoyolunda seyir halinde olan bir sürücü, bacağını camdan sarkıtarak otomobil kullandı. O anları gören diğer sürücü ve yolcular şaşkınlık yaşarken, camdan bacağını sarkıtarak otomobil kullanan sürücü, kimseye aldırış etmeden yoluna devam etti. Yaşanan o anlar diğer bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa