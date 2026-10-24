Kastamonu'da narkotik operasyonunda uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı

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Kastamonu'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çeşitli miktarlarda, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sarı renkli toz madde, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı