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Kastamonu'da "cinsel istismar" sanığına 15 yıl hapis cezası

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Kastamonu'da 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanık, 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı ve duruşma salonunda tutuklandı.

Kastamonu'da 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan sanık, duruşma salonunda tutuklandı.

Olay, 7 Ocak'ta Kastamonu il merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin depo kısmında 16 yaşındaki Ü.G.B. isimli kız çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen S.D., çocuğun ailesinin şikayeti üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen S.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından S.D. hakkında Kastamonu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kadına karşı tehdit", "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından dava açıldı.

Davanın görülen karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada son kez savunması istenen S.D., suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatını talep etti.

Avukat savunmalarını da dinledikten sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, S.D.'yi "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 9 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl ve "kadına karşı tehdit" suçundan ise 9 ay hapis cezasına çarptırdı. S.D., hükümle birlikte duruşma salonunda tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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