Kastamonu Cide'de balıkçı teknedeyken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde tekne ile denize açılan balıkçı, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Gideros koyu açıklarında balık tutmak amacıyla tekne ile denize açılan 65 yaşındaki Mustafa Türcan, balık tuttuğu esnada bir süre sonra rahatsızlandı. Türcan'ın rahatsızlanması üzerine teknede bulunan diğer personeller tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi ihbarda bulunuldu. İhbarla birlikte ilçede konuşlanan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler ile sağlık ekipleri harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tekneden alınan Mustafa Türcan, Cide Limanına getirildi. Cide Limanında kıyıya çıkartılan Türcan, burada sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Türcan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türcan'ın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı