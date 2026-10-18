Kastamonu Cide'de 60 yaşındaki vatandaş sabah evinde ölü bulundu

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı 60 yaşındaki vatandaş, evinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Cide ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinden itibaren 60 yaşındaki Mesut Yıldırım'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kapıyı açarak içeri giren ekipler, Mesut Yıldırım'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Yıldırım'ın cenazesi morga kaldırıldı. Yıldırım'ın kesin ölüm sebebinin incelemelerin ardından netleşeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı